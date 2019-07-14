شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة مصارحة لاسارتى ولاعبي الأهلى.. "مصيرى فى إيدكم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، اجتماعًا مع اللاعبين على هامش استعدادات الفريق لحسم بطولة الدورى المصرى الممتاز.
وأكد المدرب الأوروجويانى للاعبين أن مصيره مرتبط بأيديهم حال ما إذا كانت لديهم القدرة على حسم لقبى الدورى وكأس مصر من منافسهم الزمالك.
تابع مارتن لاسارتى خلال الجلسة التى أقيمت بمعسكر أسبانيا حيث يقيم الفريق هناك أنه يعى جيدًا أن الأهلى وجماهيره بحاجة الى البطولات لتعويض الاخفاق الأفريقى، وقال أنه لن يسمح بأى تقصير خلال المرحلة المقبلة.
ووفقًا لمقربين من المدير الفنى للأهلى فإنه يعيش حالة من القلق بسبب التقارير التى تتحدث عن تفاوض إدارة القلعة الحمراء مع مدربين لتولى المهمة خلفا له.
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