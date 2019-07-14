شكرا لقرائتكم خالد جلال يرفض عودة اللاعبين المعارين للانتظام فى التدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض خالد جلال المدير الفنى للزمالك، عودة اللاعبين المعارين للانتظام فى التدريبات خلال الفترة الحالية حيث سيعتمد فى التدريباته القادمة على نفس المجموعة المقيدة بقائمة الفريق فى بطولة الدورى الممتاز.

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وجاء رفض خالد جلال رغم نهاية إعارات لاعبى الزمالك بسبب عدم تمكن أي لاعب منهم من المشاركة مع الفريق فى مباريات الدورى لذلك فضل التركيز مع المجموعة الأساسية بقلعة ميت عقبة للمحافظة على نسبة التركيز داخل الفريق قبل المباريات المتبقية له في الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.