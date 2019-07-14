شكرا لقرائتكم الفيصلي يعيد لاعبه السابق الثمالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعاد نادي الفيصلي لاعبه السابق مشاري الثمالي بعدما تركه صيف 2015 ورحل إلى الشباب، وذلك عندما وقع معه يوم الأحد حتى نهاية الموسم المقبل.
وانتقل الثمالي (27 عاماً) إلى الشباب صيف 2015 لكنه تعرض إلى قطع في الرباط الصليبي بعد ذلك التاريخ بفترة، وفي مطلع العام الجاري وقع مخالصة مالية مع النادي.
وبدأ الثمالي في الفئات السنية لنادي وج، وانتقل صيف 2012 إلى الفيصلي الذي باع عقده في 2015.
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