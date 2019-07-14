شكرا لقرائتكم الأهلي يتغلب على فارازدين الكرواتي بثلاثية ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب أهلي جدة 3 – 2 على فارازدين الكرواتي يوم الأحد، في أولى مبارياته الودية خلال معسكره المقام في النمسا استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.
وسجل عمر السومة وحسين المقهوي وعبدالفتاح عسيري أهداف الأهلي الثلاثة في الشوط الأول، فيما أحرز ماركو ستولنيك وماتيا كولاريتش هدفا فارازدين.
ويعسكر الأهلي في النمسا استعدادا لأولى مبارياته والتي سيلعبها أمام الهلال في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وكان قد تعاقد مع الصربي دانييل ألكسيتش والبوسني إلفيس ساريتش وخالد البركة ويزيد البكر وسلطان مندش ومحمد خبراني.
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