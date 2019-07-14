شكرا لقرائتكم مدير عمليات كرة القدم في الريال يقدم دورة الاستثمار والتسويق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن معهد إعداد القادة التابع الهيئة العامة للرياضة يوم الأحد أن خوزيه رامون، رئيس عمليات كرة القدم في ريال مدريد سيقدم دورة الاستثمار والتسويق في انتقالات اللاعبين المحترفين يوم الأربعاء المقبل.

وكان المعهد قد أعلن في منتصف يونيو الماضي توقيع اتفاقية مع أكاديمية كرويف العالمية لتقديم برامج متخصصة لتطوير الكوادر الرياضية السعودية.