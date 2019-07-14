2US فورشوت: بث مباشر مباراة الجزائر ونيجيريا كورة ستار Now MAX رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الجزائر...

بث مباشر مباراة الجزائر ونيجيريا كورة ستار Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا بث مباشر كورة لايف كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر الجزائر يوتيوب بي ان بجودات متعددة، سيكون عشاق الساحرة المستديرة متابعي الكان الافريقي على موعد كبير بل نهائي قبل النهائي في مباراة تجمع بين الجزائر ونيجيريا على استاد القاهرة الدولي اليوم، فالمنتخبين قد خاضا مشوار كبير في البطولة حتى الوصول لهذا الدور السيمي فاينال semi final ويرى الكثير بأنه لا أفضلية لفريق على حساب الآخر من الناحية الفنية وبالتالي يصعب التكهن بالنتيجة

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رابط مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا بث مباشر يلا شوت بث مباشر الجزائر Kora star كورة ستار بث مباشر الجزائر ونيجيريا كورة اون لاين الجزائر بث مباشر كورة حصري، وعن انطلاقة القمة فان موعدها سيكون عند دقات العاشرة من مساء اليوم بتوقيت مكة والتاسعة بتوقيت القاهرة، ونجحت الجزائر في التأهل بعد مباراة عصيبة شهدت الدموع المختلطة دموع الندم من قبل بغداد بونجاح عند اهداره ركلة الجزاء التي تحصل عليها ودموع الفرحة بعد الفوز بركلات الترجيح على الأفيال الايفوارية.

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يلا شوت الجزائر بث مباشر، kora live بث مباشر مباراة الجزائر اليوم كورة اون لاين بث مباشر الجزائر ونيجيريا كورة ستار الجزائر بث مباشر رابط مشاهدة مباراة الجزائر اليوم كورة لايف يوتيوب، وتحدث مسجل هدف محاربي الصحراء في المباراة السابقة سفيان فيجولي عن اللقاء ومنافسهم المنتخب النيجيري في تصريحات صحفية أكد في البداية سعادته بالتأهل والفوز على كوت ديفوار ثم انتقل للحديث عن نيجيريا مؤكدا أنهم منتخب قوي ولكن مع هذا فان الجزائر هى الأفضل وقد استعدوا جيدا لاقصاء منافسهم والوصول للنهائي.

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تشكيل المنتخب الجزائري لمباراة اليوم: رايس مبولحي – رامي بن سيباني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – مهدي زفان – عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – سفيان فيجولي – يوسف بلايلي – رياض محرز – بغداد بونجاح

نهاية أحداث الشوط الأول من اللقاء بتقدم المنتخب الجزائري بهدف نظيف بعد مراوغة رياض محرز وعرضية تصطدم بويليام تروست المدافع وتسكن الشباك