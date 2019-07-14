الجزائر تتأهل للمباراة النهائية لمواجهة السنغال بعدما فازت على نيجيريا بهدفين

تُستكمل مباريات نصف النهائي اليوم بمواجهة مرتقبة بين الجزائر ونيجيريا على ستاد القاهرة الدولي بمشاركة نجوم المنتخب الجزائري منذ بداية المباراة، وتتطلع الجزائر للوصول للنهائي على حساب نيجيريا بعدما تمكنت من هزيمة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي بضربات الجزاء، وتُحاول نيجيريا معاودة التربع على عرش القارة الإفريقية بعدما غابت عنها البطولة لمدة ستة سنوات.

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة بتوقيت السعودية والتاسعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت الجزائر والمغرب، وتُذاع المباراة على القناة الجزائرية وقناة تايم سبورت الأرضية وكذلك قناتي بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية بتعليق حفيظ دراجي من ملعب المباراة.

نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا

وقد نجح جمال بلماضي في تكوين منتخب جزائري قوي بعدما خرجت الجزائر من دور المجموعات من النسخة السابقة، كما أنه غير تفكير العديد بعد ظهور الجزائر بالمستوى الجيد في البطولة، فقد توقع العديد من الرياضيين أن الجزائر لن تتمكن من استكمال البطولة حتى نصف النهائي ولكنها الآن تسعى للتواجد في النهائي بل والتتويج باللقب.