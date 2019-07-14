ملخص نتيجة مباراة السنغال وتونس اليوم في كاس افريقيا

نتيجة مباراة السنغال وتونس اليوم، حجز منتخب السنغال مكاناً له في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا بعدما أقصى منتخب تونس بعد أن هزمه بهدف مقابل لا شئ في الوقت الإضافي سجله مدافع تونس ديلان برون في مرماه في الدقيقة 100.، لينتظر منتخب السنغال المنتخب الفائز من مباراة نيجيريا والجزائر.

منتخب السنغال نجح في التأهل كثاني للمجموعة بعد الفوز في مباراتين والخسارة أمام الجزائر، قبل أن يتأهل على حساب منتخب غينيا في دور الستة عشر ثم منتخب بنين في دور الثمانية، ويعبر مشوار منتخبا تونس والسنغال الأسهل من بين المنتخبات المتأهلة للمربع الذهبي.

أعلن آلان جيريس المدير الفني الفرنسي لمنتخب تونس تشكيلة منتخب تونس الرسمية، وجاءت بوجود معز حسن حارس العرين، وفي الدفاغ دراغر، بروان، مرياح، الحدادي، وفي خط الوسط السخيري، بن محمد، ساسي، وفي الهجوم المساكني، الخزري، الخنيسي.

وشهدت مباراة السنغال وتونس العديد من الإثارة، حيث اضاع فرجاني ساسي ركلة جزاء لمنتخب تونس في الدقيقة 75، ثم أضاع سافيدج ركلة لمنتخب السنغال في الدقيقة 81 بعد تألق معز حسن حارس منتخب تونس، ليدخل المنتبخين في الوقت الإضافي من الممباراة الذي نجح خلاله منتخب السنغال في استغلال هفوة دفاعية من ديلان برون الذي حول الكرة في مرماه لتسجيل هدف التأهل للنهائي.