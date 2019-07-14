بهدف عكسي .. ملخص نتيجة مباراة تونس والسنغال في نصف نهائي أمم افريقيا

تأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس أمم افرؤقيا بعد الفوز بهدف مقابل لا شئ على منتخب تونس في الوقت الإضافي مستغلاً خطأ دفاعي وهدف عكسي من ديلان المدافع التونسي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف .

لن تختلف عن التشكيلة التي نجح بها المنتخب التونسي من اكتساح منتخب مدغشقر في دور الثمانية بالثلاثة، حيث سيعتمد آلان جيريس الميدر الفني الفرنسي لنسور قرطاج على معز حسن حارس العرين، والرباعي كشريدة، برون، مرياح، الحدادي في الدفاع، وفي خط الوسط الشعلالي، ساسي، السخيري، والمهاجمون الخرزي ، المساكني، الخنيسي.

فاجأ منتخب تونس الجميع بنجاحه بالصعود إلى نصف النهائي لملاقاة السنغال اليوم، بعد نتائج مخيبة في مرحلة المجموعات وفشله في تحقيق أي فوز قبل أن يقصي أحد المنتخبات الكبيرة من دور الستة عشر وهو منتخب غانا، ثم مفاجأة البطولة منتخب مدغشقر، وسيكون أمام المهمة الأصعب اليوم أمام أحد المرشحين بقوة للتتويج باللقب منتخب أسود الترانيجا.

شهدت الدقيقة 74 ضربة جزاء ضائعة لمنتخب تونس بقدم فرجاني ساسي، قبل أن يرد عليه سافيدج بركلة جزاء أخرى تصدى لها معز حسن، ليدخل الفريقان وقت إضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليسجل السنغال الهدف الأول عن طريق ديلان برون هدف عكسي في الدقيقة 100.