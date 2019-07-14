نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا في مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية

يترقب جماهير الكرة في العالم العربي عامةً والجزائر خاصةً مباراة منتخب الجزائر ومنتخب نيجيريا ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، ويبحث المنتخب الجزائري عن الفوز لإرضاء الجماهير التي تنتظر رؤية فريقها يُتوج بالبطولة لهذه النسخة من البطولة.

مباراة الجزائر ونيجيريا

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش والثامنة بتوقيت الجزائر والتاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر والحادية عشرة بتوقيت الإمارات، وتستمع الجماهير للمباراة بتعليق حفيظ دراجي على قناة بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية.

نتيجة مباراة الجزائر ونيجيريا

من الجدير بالذكر أن الجزائر صعدت كأول للمجموعة في مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة بينما صعدت نيجيريا في دور المجموعات كصاحبة المركز الثاني من المجموعة الثانية بسبعة نقاط، وقد استطاعت الجزائر أن تُقدم عرضاً قوياً في النسخة الحالية من البطولة ويتطلع اللاعبين لرفع كأس البطولة في مصر، وحرصت الجماهير الجزائرية والعربية والمصرية على دعم الجزائر في الاستاد.

الدقيقة 12: الجزائر تُقدم مباراة رائعة على جميع المقاييس وسيطرة على وسط الملعب وهجمة مرتدة على نيجيريا والدفاع يتدخل بقوة.

الدقيقة 29: هجمة وانفراد من جانب الجزائر والحارس يتصدى لها والكرة تُعاند الجزائر وترفض دخول الشباك

نهاية الشوط الأول بين الفريقين بتقدم الجزائر بهدف نظيف

الدقيقة 60: ربع ساعة مرت من عمر المباراة والجزائر تتراجع وتلجأ للدفاع أمام الهجوم النيجيري

الدقيقة 75: باكاري جاساما يستجيب لطلب الفار ويحتسب ركلة جزاء لنيجيريا تتعادل منها عن طريق إيجالو

رياض محرز يسجل الهدف الثاني في المباراة من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 92 من المباراة.

انتهت المباراة بنتيجة 2-1 لصالح الجزائر وتتأهل للنهائي.