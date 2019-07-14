مشاهدة البث المباشر لمباراة الجزائر ونيجيريا الآن live HD يوتيوب صورة واضحة أونلاين نصف نهائي كأس...

انطلاق مباراة الجزائر ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم افريقيا، مشاهدة البث الحي المباشر للمباراة الآن، بعد خروج تونس الفريق العربي الآخر من البطولة عقب خسارتها 1-0 أمام السنغال، ليبقى الأمل منعقداً في الجزائر للتأهل للدور النهائي لملاقاة السنغال والتتويج بكأس أمم افريقيا مصر 2019

بداية المباراة تشهد استحواذاً قوياً للجزائر في مقابل نيجيريا، مع قوة الدفاع، توقيت المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والمبارة مذاعة على شاشة قناة BeIN Sport hd MAX وعلى التردد الأرضي المجاني على قناة تايم سبورت.

متابعة مباراة الجزائر ونيجيريا

بداية الشوط الثاني ولازال التفوق لصالح الجزائر بهدف مقابل لا شئ لنيجيريا

نهاية الشوط الأول

نجح المنتخب الجزائري في الدقيقة 40 من زمن المباراة، في افتتاح التسجيل بالهدف الأول من رياض محرز عن طريق ضربة ركنية اصطمدت بالمدافع النيجيري ويليام إكونغ قبل أن تتجه إلى الشباك.

يدخل منتخب الجزائر مباراة اليوم بعد أن حقق الفوز في مشواره في البطولة في ثلاث مباريات بدور المجموعات على كلا من السنغال وتنزانيا وكينيا، ثم التأهل لدور الـ 16 برصيد 9 نقاط بعد تصدر المجموعة، ثم الفوز على غينيا وكودفوار بضربات الترجيح.

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بينما يدخل منتخب نيجيريا مباراة اليوم بعد أن فاز على منتخب الكاميرون وأقصى أحلامه في التأهل، في دور الـ 8 بهدفين مقابل هدف.

يبني المنتخب الجزائري في مباراة اليوم آماله على حارسه رايس مبولحي والذي دخلت في شباكه منذ بداية البطولة حتى الآن هدف واحد، إلى جانب المهاجم رياض محرز ودفاع جمال بن العمري ويوسف البلايلي، ومن أبرز نجوم منتخب نيجيريا أليكس أيوبي وأوديون إيجالو.

نجح النتخب الجزائري منذ بداية البطولة وحتى الآن في تحقيق 10 أهداف واهتزت شباكهم بهدف واحد فقط، بينما حقق المنتخب النيجيري الفوز بسبع أهداف وأخفق 5 مرات في التصدية للأهداف.