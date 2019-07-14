سيدات الكاميرون يهزمن كينيا و يتوجن ببطولة أفريقيا للطائرة على أرض مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
توج منتخب سيدات الكاميرون بلقب البطولة الأفريقية للكرة الطائرة بالفوز على نظيره الكينى بنتيجة 3 /2 فى ختام البطولة التى استضافتها مصر على صالة أكتوبر الدولية.
كان منتخب الكاميرون قد تأهل إلى الدور النهائى بالفوزعلى سيدات الفراعنة بنتيجة 3 /0 فى قبل النهائى أمس السبت ، بينما تأهل المنتخب الكينى بالفوز على السنغال 3 /0 .
بينما حصل منتخب مصر على المركز الرابع بالخسارة من السنغال بنتيجة 3 /1 .
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