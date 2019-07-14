شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الشامي يبدأ تجهيز قائمة للترشح لرئاسة اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ محمود الشامي عضو اتحاد الكرة و رئيس لجنة الأندية السابق التجهيز للترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة .

ويجهز محمود الشامي الترشح على منصب الرئيس فى الوقت الحالي وبدأ الحديث مع أكثر من نادي من أجل عمل قائمة يخوض بها الانتخابات المقبلة ، وبالتوافق بين أعضاء الجمعية العمومية.

وينتظر أعضاء الجمعية العمومية تحديد موعد انتخابات اتحاد الكرة من أجل التجهيز و إعلان كل إسم الترشح رسمياً خاصة بعد انطلاق الجوالات الإنتخابية لبعض المرشحين خلال الساعات المقبلة.