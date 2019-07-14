شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب من القاهرة.. "الجزائر فى قلب مصر يارب النصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرة القدم دائمًا ما توحد الشعوب، وهو ما ظهرت عليه حالة الجماهير المتواجدة فى مدرجات استاد القاهرة، لحضور مباراة الجزائر ضد نيجيريا التى تجمعهما حاليًا، ضمن منافسات الدور نصف النهائى لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر.

ورفع بعض الجماهير لافتة كبيرة عليها علمين مصر والجزائر، ومكتوب عليها: "الجزائر فى قلب مصر.. يارب النصر للجزائر".

وتأهل الفريق الجزائري لنصف النهائى عقب الفوز على كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح، وذالك عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من عمر اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.