شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..ساسى يبكى حزنا على خسارة تونس أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت علامات الحزن والبكاء على فرجانى ساسى لاعب خط وسط المنتخب التونسى خلال جلوسi على دكة بدلاء نسور قرطاج عقب نهاية مباراتهم أمام السنغال والتى خسرها نسور قرطاج بهدف مقابل للاشئ وضياع حلم الصعود لنهائى كأس الامم الأفريقية . وأهدر فرجانى ساسى نجم الزمالك فرصة تسجيل هدف محقق للمنتخب التونسى فى الدقيقة 74، بعد اضاعته ركلة جزاء تصدى لها جوميز حارس السنغال. Advertisements وتأهل منتخب السنغال لنهائي كأس امم أفريقيا 2019، بعد تغلبه على منتخب تونس بهدف وحيد، فى الأشواط الإضافية، فى المباراة التى جمعتهما مساء على ملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى.

فرجانى ساسى

فرجانى ساسى

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