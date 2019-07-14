سوبر كورة يكشف سر رفض جيرالدو البقاء فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الأنجولى جيرالدو، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الاهلى فكرة البقاء بالدورى المصرى خلال الموسم المقبل. وابتعد جيرالدو عن المشاركة بشكل مستمر مع الأهلى بسبب عدم قدرته على التأقلم مع الفريق بالشكل الذى يكفى لحصول القلعة الحمراء على أكبر استفادة ممكنة.

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