شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يحقق رقما قياسيا أفريقياً.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتأهل الفريق الجزائري لنصف النهائى عقب الفوز على كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح، وذالك عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من عمر اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بدأ منتخب الجزائر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بتحقيق الفوز في مبارياته الثلاث بدور المجموعات على كينيا والسنغال وتنزانيا ليحجز مقعده في دور الـ 16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

وتمكن منتخب الجزائر من الفوز على غينيا ضمن منافسات دور الـ 16 قبل أن ينجح في إقصاء كوت ديفوار من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الاصلي والاضافي من عمر المباراة بالتعادل الايجابي 1\1.

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أما منتخب نيجيريا فحجز مقعده في دور الـ 16 بعدما حل ثانياً في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط حصدها من فوزين على بوروندي وغينيا قبل أن يخسر أمام مدغشقر في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

وتمكن منتخب نيجيريا من إقصاء الكاميرون "حامل اللقب" من دور الـ 16، قبل أن يتغلب على جنوب افريقيا بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الثمانية.