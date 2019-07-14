شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاحد 14/7/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها اقتراب علي جبر مدافع بيراميدز من ارتداء القميص الأحمر فى الموسم الجديد.

الاهلي يُفسّر سر غياب وليد آزارو عن مران الاهلي في اسبانيا

قال الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي إن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لا يعاني من أية إصابات، مشيرا إلى أن عدم مشاركته في مران أمس السبت كانت بسبب شعوره بالإجهاد.

وأوضح إن ازارو خاض تدريبات بدنية لتجنب التعرض للإصابة بعد شكواه من الإجهاد، وهو جاهز للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.

حسين السيد: عودتى للأهلى طبيعية.. وتجربتى فى السعودية ناجحة

أبدى حسين السيد، لاعب النادى الأهلى العائد بعد فترة الإعارة التى قضاها فى نادى الاتفاق السعودى لمدة عام ونصف، سعادته بالعودة إلى بيته الذى تربى فيه منذ مرحلة الناشئين، مشيراً إلى أن هذه العودة طبيعية وهو يخوض حالياً فترة التأهيل البدنى بعد ابتعاده عن الكرة لأكثر من شهرين، مشدداً على أنه قطع شوطا كبيرا فى هذه المرحلة وأمامه أيام معدودة قبل العودة للمشاركة فى المران الجماعى للفريق .

لاسارتى يجتمع مع رباعى الأهلي الدولى فى إسبانيا.. اعرف التفاصيل

حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع رباعى الفريق الدولى محمد الشناوى ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف فور وصولهم أمس، السبت، إلى معسكر الإعداد المقام فى إسبانيا.

وتحدث لاسارتي مع الرباعى عن أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تحقيق أقصى استفادة من المعسكر من أجل المساهمة فى التتويج بلقب الدوري.

سوبر كورة.. الأهلى يضم على جبر من بيراميدز مقابل إعارة هذا الثنائى

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ساعات قليلة وتفاصيل صغيرة تفصل النادي الأهلى عن ضم ثانى صفقاته الصيفية وأول التدعيمات على مستوى خط الدفاع خلال الميركاتو الصيفى القادم.

وعلم سوبر كورة أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلى نجح فى التوصل لاتفاق مع إدارة بيراميدز بخصوص ضم على جبر مدافع بيراميدز، واتفق مسئولو الأهلى مع بيراميدز على الحصول على خدمات على جبر مقابل إعارة ثنائى الأحمر لبيراميدز بخلاف المقابل المادى.

الاهلي يدرس إعارة جيرالدو في الصيف.. إعرف السبب

تتجه النية في النادي الاهلي لإعارة الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق لأحدى الأندية المحلية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حال صدور قرار رسمي من إتحاد الكرة بعدم اعتبار اللاعبين العرب من شمال أفريقيا "محليين".

كان اتحاد الكرة قد أعلن منذ أيام أنه سوف يسمح للأندية المصرية بالتعاقد مع لاعب عربى واحد فقط من شمال أفريقيا، واعتباره لاعبا محليا فى الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020، بعدما شهد الموسم الجارى للدورى المصرى السماح للأندية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب إلى جانب التعاقد مع لاعبين اثنين سوريين.

ملعب التتش يكشف حقيقة إفساد انتقال عادل للزمالك وعودة متعب لهجوم الأهلى

يواصل "سوبر كورة" برامجه الرياضية التى تهدف إلى وضع القارئ والمهتمين بالشأن الكروى، فى قلب أى حدث، وإمداده بالجانب المعلوماتى الموثق من مصادره الرسمية، التى تشمل جميع الأندية المصرية.

وفى رابع حلقات "ملعب التتش"، وهو البرنامج المختص بأخبار النادى الأهلى والكواليس الخاصة بشأن كل ما يدور داخل القلعة الحمراء، والمذاع أسبوعياً عبر موقع سوبر كورة، نكشف كيف أفسد الأهلى انتقال حارسه السابق للزمالك، وحقيقة توقيع رمضان صبحي للأبيض، وأخر المستجدات فى ملف تدعيم مركز الهجوم بل انطلاق الموسم الجديد.