شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى شامل للاعبى الاتحاد استعدادا للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الإتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف لفحوصات طبية خلال الأيام المقبلة للإطمئنان على الحالة الصحية للاعبين مع بداية فترة إعداد فريق سيد البلد فى الفترة المقبلة والاستعداد لبطولة الدورى الممتاز و كأس مصر هذا الموسم.
وسبق واعلن طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر الجهاز المعاون له بالاتحاد ويضم كل من عبد الجليل إمام فى منصب مدير الكرة وكلا من منير عقيلة و محمد إبراهيم كمدرب عام ومجدى بهلول مدرب حراس مرمى وأحمد عبد اللطيف مخطط أحمال واستمرار الجهاز الطبى و الإدارى السابق .
ويسعى طلعت يوسف خلال الفترة المقبلة لبناء فريق قوى للمنافسة على مركز متقدم فى بطولة الدورى الممتاز وحصد بطولة كأس مصر لاستعادة أمجاد فريق الاتحاد السكندرى وأسعاد جمهور سيد البلد .
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