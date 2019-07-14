صور .. وفد من وزارة الرياضة فى استقبال الخماسى الحديث بمطار القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أناب أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وفدا رسميا من قيادات وزارة الشباب والرياضة لاستقبال بعثة منتخبنا الوطنى للخماسى الحديث وذلك بعد الإنجاز الكبير الذى حققته البعثة المصرية التى شاركت فى بطول العالم للخماسى الحديث للناشئين والتى اقيمت ببولندا وتوجت مصر فيها برصيد 4 ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضيتين. يأتى ذلك فى إطار متابعة وزير الشباب والرياضة واهتمامه بنتائج البعثات والمنتخبات المصرية ومنافساتهم فى مختلف البطولات والأحداث الرياضية وخاصة العالمية منها . Advertisements الجدير بالذكر ان وزارة الرياضة تولى اهتماما كبيرا بدعم الالعاب الفردية والجماعية ضمن خطة الوزارة مما سيكون له عظيم الاثر فى دعم الابطال المصريين استعدادا لاولمبياد طوكيو 2020 .

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