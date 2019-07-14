شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يشارك في مران الأهلى..وتدريبات بدنية للثلاثي الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتظم حسين السيد لاعب الأهلى في التدريبات الجماعية خلال المران المسائي الذي أقيم اليوم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي التي تستضيف معسكر الإعداد الخارجي، وشهد المران مشاركة اللاعب بعد أن أنهى برنامج التأهيل البدني الذي خضع له على مدار الأيام الماضية، وكان حسين السيد قد انضم للتدريبات بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي الاتفاق السعودي، وحرص الجهاز الفني على تأهيله للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

فيما أدى الثلاثى الدولي محمد الشناوي وأيمن أشرف ومروان محسن تدريبات بدنية متنوعة على هامش المران المسائي بمعسكر الإعداد الخارجي بإسبانيا، وخاض الثلاثي التدريبات في الجيم تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال قبل استكمال المران البدني بفقرات متنوعة في الملعب.

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ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بعد انضمامهم لمعسكر الفريق عقب فترة الراحة التي حصل عليها الثلاثي بعد خروج المنتخب من دور الستة عشرة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا .