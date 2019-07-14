سوبر كورة يكشف تفاصيل جلسة المصارحة بين لاسارتى ولاعبى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، اجتماعًا مع اللاعبين على هامش استعدادات الفريق لحسم بطولة الدورى المصرى الممتاز.
ووفقًا لمقربين من المدير الفنى للأهلى فإنه يعيش حالة من القلق بسبب التقارير التى تتحدث عن تفاوض إدارة القلعة الحمراء مع مدربين لتولى المهمة خلفا له.
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