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سوبر كورة يكشف تفاصيل جلسة المصارحة بين لاسارتى ولاعبى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، اجتماعًا مع اللاعبين على هامش استعدادات الفريق لحسم بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ووفقًا لمقربين من المدير الفنى للأهلى فإنه يعيش حالة من القلق بسبب التقارير التى تتحدث عن تفاوض إدارة القلعة الحمراء مع مدربين لتولى المهمة خلفا له.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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