شكرا لقرائتكم خبر عن تقديرات الأثيوبى تسيما أفضل فنيا من الـ" var" فى مواجهة تونس والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة – السنغال X تونس-- الدور نصف نهائى أمم افريقيا 2019 النسخة الـ32

الملعب – ستاد الدفاع الجوى

النتيجة – فوز منتخب السنغال بهدف نظيف

الحكم الاثيوبى - تسيما بأملاك صاحب الـ39 عاما - دولى 2009

المساعد الاول السودانى - وليد أحمد علي- صاحب الـ " 45 " عاما دولى 2010

المساعد الثانى الكونفولى - سافاري كابيري- صاحب الـ 39 عاما دولي 2012

الحكم الرابع السشيلى - يرنارد كاميل صاحب الـ44 عاما – دولى 2011

تقييم اداء الحكم -- اللياقة البدنية - ( التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية)

ظهر الحكم بلياقة بدنية طيبة وحاول التواجد بالمكان المناسب لكن وجد صعوبة فى الخروج من طريق الكرة ومحيط اللعب خاصة فى اهجمات المرتدة السريعة والقريبة من منطقتى الجزاء رغم ذلك كان موفقا فى ابرزقرارا ين شاهدهما اللقاء وهما ركلتى الجزاء.

الشخصية و السيطرة

ظهر الحكم بشخصية هادئة وحاول السيطرة على المباراة لكن على حساب تطبيق القانون فأكثر من التحذيرات الشفوية خاصة فى شوط المباراة الاول الذى كان هناك اكثر من مخالفة تستحق اشهار البطاقة الصفراء لكن على مايبدو أن هناك تعليمات بالبطولة أن يكون هناك تأنى من الحكام فى اشهار البطاقة الصفراء خاصة فى مباراتى الدور نصف نهائى حرصا على نجاح البطولة ، كما أنه نجح فى الحافظ على هدوئه وثباته الانفعالى خاصة فى الربع ساعة الاخير من الوقت الاصلى وتدخل الحكم كثيرا لفض الاشتباك بين اللاعبين ولكن يؤخذ علية انه تواجد فى الزحام وكان يتعامل مع اللاعبين باليد ويبعدهم بشكل كان يمكن ان يسبب له مشكلة خاصة فى الفترة العصبية والتوتر التى شهدها اللقاء.

تطبيق القانون - ركلتى الجزاء ابرز القرارات الفنية باللقاء وتدخل خاطئ من الـ"VAR"

شهدت المباراة التى امتدت الى 120 دقيقة تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 55 مخالفة على الفريقين فى تقدير مناسب ابرزها ركلتى الجزاء التى احتسبها بواقع واحد لكل فريق فى الدقيقتين 75،81 ، كما شاهدت الدقيقة 112 من عمر اللقاء تدخل غير منطقى لحكم " var" عندما الغى ركلة جزاء احتسبها الاثيوبى تسيما طبقا للقانون لكنها تشبه بشكل كبير نفس ركلة التى احتسبت على منتخب السنغال فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء ، نجح الحكم بشكل جيد فى تطبيق مبدءا اتاحة الفرصة بعدما سمح باستمرار فى اكثر من مخالفة فى تقدير رائع طبقا للقانون .

Advertisements

العقوبات الانضباطية ( تأخر كثيرا فى اشهار البطاقة الصفراء )

تأخر الحكم فى اشهار البطاقة الصفراء طبقا للقانون بعدما تغاضى عن اكثر من مخالفة للتهور واكتفى بالعقوبة الفنية فقط ولكن المعيار واحد على الفريقين خلال فعاليات اللقاء ، إنذار الحكم ثنائى منتخب نسور قرطاج وهبى الخرزى ونعيم سليتى كما اشهار البطاقة الصفراء فى وجه لاعب السنغال كوليبالى فى الدقيقة 73 من عمر اللقاء .

المساعدين

ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد وأشارا على 3 حالات تسلل فى توقيت مناسب كما سمحوا باستمراراللعب فى العديد من الهجمات المؤثرة بشكل جيد وتعاونوا مع الحكم فى الاخطاء القريبة منهما .

الحكم الرابع

لم يجد صعوبة فى السيطرة على المنطقة الفنية و أدى مهامه بشكل جيد نظرا لخبرته وتعاون مع الحكم من خارج المستطيل الاخضر فى أدارة اللقاء طبقا للقانون، ظهر المساعد المصرى محمود أبو رجال ضمن طاقم حكام الفيديو باللقاء.





إحصائيات المباراة : 55خطأ - 14 ركلة ركنية – 3 حالات تسلل – 3 بطاقات صفراء- هدف ركلتى جزاء.

الدرجات : الحكم – 8.5 .. المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.0 – الحكم الرابع – 8.0-







