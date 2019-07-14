شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر احتراف لاعب المقاولون مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى المقاولون العرب سبب الموافقة على احتراف بلال ماهر بالمجان فى نادي باناثنايكوس اليونانى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أكد المصدر أن اللاعب بلال ماهر انتقل إلى الفريق اليونانى مجانا بسبب تخطيه السن موضحا أن مسئولى ذئاب الجبل يخططون للحصول على حق الرعاية من احتراف اللاعب فى اليونان.

وفى ذات السياق أوضح المصدر أن سبب عدم الموافقة على عدم رحيل يوسف أحمد لاعب الفريق بأنه ما زال على ذمة النادى.

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