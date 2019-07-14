مدرب تونس يبدي رغبته في معاونة المدير الفني للسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

صرح ألان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس أنه حزين للخسارة في نصف نهائي أمم إفريقيا، بالرغم من المستوى الطيب للفريق، وأوضح أنه تمنى مساعدة أليو سيسيه بعدما خلفه في تدريب السنغال.

وقال جيريس في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب الخسارة أمام السنغال: "أداء تونس كان على مستوى نصف النهائي وما حملته المباراة من مفاجآت لنا كان سببًا للأسف في خروجنا من البطولة."

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تابع: "كنا نود أن نكون في وضع أفضل ولكن هذه هي كرة القدم، وعانينا من تراجع."

وكشف المدرب الفرنسي عن موقفه من سيسيه الذي خلفه في تدريب السنغال: "كنت أتمنى مساعدة أليو سيسيه.. ويمكنكم قول الكثير عن مسيرتي مع السنغال، مستعد لأي مشاورات مع سيسيه ومع اللاعبين، وسأكون داعمه الأول، كونه وصل للنهائي كلاعب ومدرب وأتمنى له النجاح من عميق قلبي.

واختتم تصريحاته في المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أحقية المنافس بالتأهل والفوز بالبطولة: "السنغال على مستوى أحد المنافسين سواء نيجيريا والجزائر."