مدرب السنغال يقارن جيله الحالي بـ2002.. ويكشف تعهده لكوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال بأن الجيل الحالي استطاع أن يتفوق على جيل 2002 الذي لعب نهائي أمم إفريقيا، قائلًا أن الكرة يكون ضعيف أمام سحر كرة القدم.

وقال أليو سيسيه في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على تونس: "إنه لفخر منذ 17 عامًا لم نتأهل وهذا نتاج الاستعداد، وأظن أنهم بذلوا مجهود طوال 5 سنوات وها هم يجنون ثماره الآن."

وتابع: "التأهل جنى ثمار فريقه بالكامل لأن الجميع عمل كل ما لديه.. هذا هو سحر كرة القدم أن تصل لمرحلة تفقد فيها السيطرة على كرة القدم وتلعب الأقدار دورها، وهذه المباراة مفاجأة وسوف تسجل في كرة القدم وفي تاريخي."

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وأضاف: "فقدنا التحكم في زمام الأمور ولكن اعدينا اللاعبين جيدا وقدمنا النصائح وأضعنا 5 تسديدات على المرمى وكذلك ركلة الجزاء، وهذه هي كرة القدم وعندها تعلم كم أنت ضعيف أمام سحر كرة القدم."

وواصل: "الضغط والتوتر هو مهنتي ولعبت كرة القدم وأنا في الثانية عشر من عمري والضغط جزء لا يتجزأ من هذه اللعبة ووثقت في لاعبي وشعرت بتحفيزهم وأنهم يرغبون في عمل شيء ما وقاموا بكل ما يلزم للفوز."

وانتقل للحديث عن مباراة النهائي مؤكدًا أنه لا يفكر في ذلك حتى الآن، وخاطرت بالتوجه لمهنة التدريب وسعيد لأنني أسعدت شعبي وأنني أملك جيل تفوق على جيل 2002 واللاعبين أكدوا لي انهم سيتفوقون علي."

أكد أنه تمنى أن يقود السنغال إلي هذا المستوى عندما تولى تدريب المنتخب في 2015، وقلت أن هدفي التأهل لكأس العالم ونهائيات أمم افريقيا، وتعهدت بذلك إلي كاليدو كوليبالي لإقناعه باللعب لمنتخب السنغال.