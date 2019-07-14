السنغال يفقد جهود كوليبالي في نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تعرض منتخب السنغال لضربة موجعة قبل مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعدما تأكد غياب مدافعه كاليدو كوليبالي، بعد حصوله على الإنذار الثاني في مباراة تونس بالدور نصف النهائي للبطولة .
وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على تونس بنتيجة 1-0 في مباراة امتدت إلى الوقت الإضافي، اليوم الأحد على استاد 30 يونيو.
وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بدون أهداف، وليسجل المنتخب السنغالي هدف الفوز الوحيد عن طريق الخطأ من خلال مدافع منتخب تونس برون.
وينتظر المنتخب السنغالي الفائز في مباراة نيجيريا والجزائر، الجمعة المقبلة 19 يوليو، وفي المقابل يلعب المنتخب التونسي مباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس القادم.
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