ساسي يوجه رسالة للجماهير التونسية بعد الخروج من أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أبدى فرجاني ساسي لاعب خط وسط المنتخب التونسي، حزنه الشديد لخروج منتخب بلاده اليوم أمام السنغال من بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019 .

وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على تونس بنتيجة 1-0 في مباراة امتدت إلى الوقت الإضافي، اليوم الأحد على استاد 30 يونيو.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بدون أهداف، وليسجل المنتخب السنغالي هدف الفوز الوحيد عن طريق الخطأ من خلال مدافع منتخب تونس برون.

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وقال فرجاني بعد مباراة السنغال، إنهم تونس واجهها سوء توفيق في المباراة، مشيرا إلى أنه تمنى عدم اهدار ركلة الجزاء خلال المباراة.

وأضاف: " لعبنا أفضل مباراة لنا في البطولة وأضعنا العديد من الفرص السهلة وحتي الهدف نحن من احرزناه في مرمانا".

وأكد أن منتخب تونس قدم مستوي جيد جدا في البطولة وأنه يعتذر لجماهير تونس علي الخروج من البطولة.