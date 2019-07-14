الجزائر تتقدم بهدف عكسي في شباك نيجيريا بنصف نهائي كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
تقدم المنتخب الجزائري بهدف نظيف، أمام نظيره النيجيري في المباراة المقامة بينهما في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، على ستاد القاهرة.
وانطلق رياض محرز في الدقيقة 40 من الجانب الأيمن، ومرر كرة عرضية، حولها مدافع نيجيريا "ويليام إيكونج" بالخطأ في مرماه.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الخُضر بهدف نظيف.
ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع المنتخب السنغالي في نهائي كأس الأمم يوم الجمعة المقبل.
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