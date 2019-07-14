بالأرقام.. ماذا قدم فرجاني ساسي في ليلة وداع تونس لأمم إفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ودع منتخب تونس بطولة أمم إفريقيا 2019 في مرحلة نصف النهائي بعدما خسر أمام السنغال بهدف نظيف، في لقاء شهد ظهور لاعب الدوري المصري الوحيد المتواجد في هذه المرحلة من البطولة فرجاني ساسي.

تألق ساسي بشكل مميز في ربع نهائي البطولة عندما سجل هدفًا في مرمى مدغشقر ضمن الفوز الكبير الذي حققه نسور قرطاج بنتيجة 3-0.

ولكن على مستوى الأرقام، ماذا قدم متوسط ميدان الزمالك في مباراة نصف نهائي أمم إفريقيا أمام السنغال في ليلة وداع البطولة؟

على المستوى الدفاعي، حقق ساسي ثلاث محاولات صحيحة لتوقيف الخصم، من أصل 6 محاولات وهو الرابع في الترتيب بعد أيمن بن محمد (6)، طه ياسين الخنيسي (5) ومحمد دراجر (5)، ولم يقم اللاعب بأي محاولة لافتكاك الكرة، وشتت الكرة مرة واحدة، ولم يقم باعتراض الكرة في أي مرة.

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وكان فرجاني ساسي الأكثر ارتكابًا للاخطاء في المباراة بعدما ارتكب 5 أخطاء ضد الخصم في 105 دقيقة لعب متساويًا مع نعيم السليتي الذي لعب بداية من الشوط الثاني.

وعلى المستوى الهجومي، كان فرجاني ساسي الأكثر تسديدًا على المرمى متفوقًا على لاعبي الفريقين بأربعة تسديدات، ومن بينهم تسديدتين على المرمى، كما أنه صنع فرصة واحدة خلال المباراة، وتفوق في كرتين هوائيتين، واستطاع مراوغة الخصم مرة واحدة.

وعلى مستوى التمرير، مرر فرجاني ساسي الكرة 33 مرة خلال المباراة وهو الربع بين عناصر الفريق في معدل التمريرة، وبنسبة دقة 78.8%، وفي المقابل زميله في وسط الملعب إلياس السخيري استطاع أن يمرر الكرة 49 مرة بمعدل دقة 87.8%.

ولعب ساسي خلال المباراة عرضية واحدة وكانت صحيحة، ولعب كرتين طوليتين طوال المباراة وأتت منهم واحدة فقط صحيحة، ولم يلعب أي تمريرة بينية.