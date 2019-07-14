الصفقة الأولى .. بيراميدز يتعاقد رسمياً مع هداف الدوري المصري (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي: تعاقد نادي بيراميدز رسميا مع أحمد علي لاعب نادي المقاولون العرب والمنتخب الوطني للانضمام الي صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأنهى المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي الصفقة بنجاح بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية بالحصول على توقيع اللاعب والاستغناء الخاص به. Advertisements ويتصدر أحمد علي ترتيب صدارة الهدافين في الدوري الممتاز برصيد 18 هدفاً. ويبلغ علي من العمر 33 عاماً وسبق له اللعب للإسماعيلي والزمالك وبترول أسيوط ووادي دجلة بالإضافة للهلال السعودي.

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