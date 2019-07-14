خبير تحكيمي يعلق على قرارات الـ "VAR" في مباراة تونس والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف، أن قرار الإثيوبي تيسيما، حكم مباراة تونس والسنغال، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح نسور قرطاج صحيح، وذلك بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على تونس بنتيجة 1-0 في مباراة امتدت إلى الوقت الإضافي، اليوم الأحد على استاد 30 يونيو.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بدون أهداف، وليسجل المنتخب السنغالي هدف الفوز الوحيد عن طريق الخطأ من خلال مدافع منتخب تونس برون.

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وقال الشريف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة بي ان سبورتس:" الحكم استعان بتقنية "var" في 3 حالات لركلات الترجيح، اكدت تقنية الفيديو ركلتان والركلة الأخيرة لم تحتسبها.

وأضاف، أن قرار الـ"var"، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح تونس في الدقائق الأخيرة يعتبر صحيح، بسبب أن الكرة كانت مفاجأة واصطدمت بيد لاعب السنغال والذي كان يقف قريبا جدا من الكرة.

وتابع:" حكم المباراة هو صاحب القرار الأخير بعد رؤية الفار، واللاعب حاول الهروب بيده حتى لا تلمس الكرة، لكن المسافة كانت قريبة جدا".

وأتم:" تحرك لاعب السنغال اثناء لمسه للكرة لم يكن تحرك فاعل، وعلى عكس ركلة الجزاء الأولى لتونس والتي احتسبها الحكم".