مباشر.. الجزائر 1 - 1 نيجيريا .. إيجالو يتعادل من ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

كتب- علي البهجي:

تأهل منتخب الجزائر إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2019، بعد الفوز على نيجيريا بهدفين لهدف، في لقاء نصف نهائي البطولة.

وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني، جمال بلعمري، عيسى ماندي، مهدي زفان.

خط الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيجولي، يوسف بلايلي، رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

أما تشكيل نيجيريا فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: دانيل أكايبي.

خط الدفاع: ويليام تيروست إيكونج، كينيث أوميريو، كولينز، أوازيم.

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خط الوسط: ويلفريد نيديدي، إيتيبو، أليكس أيوبي.

الهجوم: أحمد موسى، أودين إيغالو، صامويل شيكويزي.

في الدقيقة السابعة، كاد يسجل بغداد بونجاح، بعد تمريرة عرضية من يوسف بلايلي لكن الكر اصطدمت بمهاجم المنتخب الجزائري وخرجت بعيدا عن الشباك النيجيرية.

واصل منتخب الجزائر سيطرته على مجريات اللعب، في محاولة لتسجيل هدف مبكر، لتشهد الدقيقة 16 عرضية متقنة لكن رامي بن سبعيني لم يحولها بشكل جيد في الشباك،لتعلو عارضة حارس مرمى منتخب نيجيريا.

وأهدر بغداد بونجاح فرصة حقيقة لتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 29، بعدما استغل خطأ من الدفاع وحصل على الكرة لينفرد بالحارس ولكنه سدد الكرة في يد حارس نيجيريا.

في الدقيقة 40 سجل ويليام تيروست إيكونج، بالخطأ في مرماه، ليمنح الجزائر هدف التقدم، بعد عرضية من الجانب الأيمن من رياض محرز.

مع بداية الشوط الثاني شهدت تفوق نيجيري بالاستحواذ على الكرة في ظل تراجع الجزائر للدفاع بكثافة، مع ترك بونجاح وحيدًا بين مدافعي النسور لاستغلال الهجوم المرتد.

وفي الدقيقة 70 سدد إيتيبو كرة لترتد من يد عيسى ماندي، دون أن يدرك الحكم باكاري جاساما بوجود خطأ.

وسجل هدف التعادل اللاعب ايجالو في الدقيقة 73، بعد ركلة جزاء احتسبها الحكم ضد الجزائر، ليسددها اللاعب بنجاح معلنا عن هدف التعادل.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، سدد إسماعيل بن ناصر صاروخية بقدمه اليسرى، لكنها اصطدمت بالعارضة لتحرم منتخب الجزائر من الهدف الثاني.