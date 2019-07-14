بيراميدز يتعاقد مع أحمد علي

وقع اللاعب أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على عقود انضمامه بشكل رسمى لنادي بيراميدز وحصل على مقدم التعاقد بدون علم إدارة ناديه الحالى، مستغلا الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع المقاولون العرب. وتلقى صاحب الـ33 عامًا أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة، وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة الذئاب على عدم الرحيل إلا بموافقة النادى وتعهد بعدم اللجوء لفقرة لشرط الجزائي فى عقده، وهو ما رحب به مسؤولو المقاولون العرب الذين أعلنوا تمسكهم باللاعب في ظل حاجة الفريق إلى جهوده.

أحمد على استغل الشرط الجزائي في تعاقده وقام بالتوقيع على عقود بيراميدز للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل في حضور ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز.

يذكر أن أحمد علي قدم مستوى رائعا خلال الموسم الحالى من الدورى المصرى مع فريق المقاولون العرب، وتوج جهوده باحتلاله صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 18 هدفا، ما ترتب عليه اختياره للانضمام لصفوف المنتخب ضمن القائمة التى اختارها خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي قبل إقالته.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 48 نقطة، ويتبقى له مباراة واحدة أمام فريق الأهلى من المقرر إقامتها يوم 24 يوليو الجارى على استاد برج العرب.