الأهلي يسعى لضم لاعب بيراميدز في الميركاتو الصيفي

توصل مسؤولو النادي الأهلي لاتفاق مع نظرائهم في نادي بيراميدز بشأن اتمام التعاقد مع علي جبر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأزرق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بعد رغبة النادي الأحمر ضم جبر وتدعيم خط دفاع الفريق بناءً على رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.
وكشف مصدر أن النادي الأهلي اتفق مع المسؤولين في نادي بيراميدز على ضم علي جبر، مُقابل مبلغ مالي وانتقال الثنائي إسلام محارب وحسين السيد لفريق بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم، الأمر الذي نال موافقة المسؤوليين في الناديين.
وبدأت إدارة نادي بيراميدز في تخفيض عقود اللاعبين المتواجدين في الفريق، بعد أن استحوذ الإماراتي سالم الشامسي على أسهم الفريق وشرائها من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وتواجد عدد من اللاعبين أبرزهم علي جبر وعبدالله السعيد وكينو من أصحاب العقود الضخمة، الأمر الذي أجبر المالك الجديد على الاتفاق مع الجهاز الفني والتخلص من بعض اللاعبين أو تخفيض رواتبهم في الفترة المُقبلة.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة من جانب مسؤولي الأهلي وبيراميدز خلال الساعات المُقبلة، بعد أن يتم الاتفاق بين مسؤولي الناديين على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة بشكل نهائي وتوقيع العقود، وذلك بعدما أنهى مسؤولو القلعة الحمراء اتفاقهم مع اللاعب.
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