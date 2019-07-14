احتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول بلقب بطولة ويمبلدون، حارما السويسري روجيه فيدرر الثاني من انجاز أن يصبح أكبر بطل في تاريخ الغراند سلام، وذلك بالفوز عليه الأحد بعد النهائي الأطول في تاريخ البطولة الإنكليزية 7-6 (7-5) و1-6 و7-6 (7-4) و4-6 و13-12 (7-3).
ورفع ديوكوفيتش رصيده الى 5 ألقاب في البطولة الإنكليزية و16 في الغراند سلام بعدما أنقذ فرصتين في المجموعة الخامسة الحاسمة كانتا كفيلتين بجعل فيدرر الذي يحتفل بأيلول/سبتمبر بميلاده الـ38، أكبر لاعب يتوج بلقب إحدى بطولات الغراند سلام.
كانت هذه تفاصيل خبر بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش يحتفظ باللقب ويحرم فيدرر من إنجاز تاريخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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