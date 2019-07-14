جائزة بريطانيا الكبرى: هاميلتون يحقق فوزه السادس وينفرد بالرقم القياسي

حقق حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس فوزه السادس على أرضه وبين جماهيره وانفرد بالرقم القياسي، باحتلاله الأحد المركز الأول في جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، موسعاً الفارق في صدارة ترتيب السائقين.

وأكمل الفنلندي فالتيري بوتاس هيمنة فريق مرسيدس بوصوله ثانياً، أمام سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، في ما حل الفرنسي بيار غاسلي (ريد بول) رابعاً.