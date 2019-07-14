بيان.. آلام عضلة الفخذ الخلفية تبعد إبراهيم دياز عن تدريبات الريال

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زبات لاعب الوسط الشاب إبراهيم دياز أول الغائبين خلال فترة الإعداد للموسم الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني بمدينة مونتريال الكندية، بسبب معاناته من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى.

وغاب صاحب الـ19 عاماً عن تدريب أمس السبت، حيث ظل في مقر إقامة الفريق للقيام ببعض التدريبات التأهيلية، حسبما أعلن النادي الملكي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.

وجاء في بيان النادي الذي نشر الأحد: “بعض الفحصوات الطبية التي أجراها لاعبنا إبراهيم دياز تحت إشراف الطاقم الطبي، تبين معاناته من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى”.