.
زبات لاعب الوسط الشاب إبراهيم دياز أول الغائبين خلال فترة الإعداد للموسم الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني بمدينة مونتريال الكندية، بسبب معاناته من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى.
وغاب صاحب الـ19 عاماً عن تدريب أمس السبت، حيث ظل في مقر إقامة الفريق للقيام ببعض التدريبات التأهيلية، حسبما أعلن النادي الملكي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.
وجاء في بيان النادي الذي نشر الأحد: “بعض الفحصوات الطبية التي أجراها لاعبنا إبراهيم دياز تحت إشراف الطاقم الطبي، تبين معاناته من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى”.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان.. آلام عضلة الفخذ الخلفية تبعد إبراهيم دياز عن تدريبات الريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.