برشلونة يعلن رقم قميص جريزمان مع الفريق

أعلن نادى برشلونة الاسبانى اليوم الأحد، عن الرقم التى سيرتديه لاعبه الجديد الفرنسى أنطوان جريزمان القادم من نادى أتلتيكو مدريد الاسبانى فى صفقة بلغت قميتها 120 مليون يورو وهى قيمة الشرط الجزائي فى عقد اللاعب. الشرط الجزائي فى عقد اللاعب. وسيرتدي جريزمان الرقم 17 مع برشلونة خلال الموسم الجدي، وكان جريزمان يرتدي الرقم 7 مع أتلتيكو مدريد، وكذلك مع المنتخب الفرنسي، لكن فيليبي كوتينيو لاعب وسط برشلونة يرتدي الرقم 7. أتلتيكو مدريد، وكذلك مع المنتخب الفرنسي، لكن فيليبي كوتينيو لاعب وسط برشلونة يرتدي الرقم 7. وترددت أنباء عن اقتراب كوتينيو من الرحيل عن برشلونة بسبب المستوي الفني الذي ظهر اللاعب عليه منذ انضمامه، بحسب تقارير صحفية.

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