وفد من وزارة الرياضة في استقبال الخماسى الحديث بمطار القاهرة

أناب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وفدًا رسميًّا من قيادات وزارة الشباب والرياضة لاستقبال بعثة منتخبنا الوطنى للخماسى الحديث وذلك بعد الإنجاز الكبير الذى حققته البعثة المصرية التى شاركت فى بطول العالم للخماسى الحديث للناشئين والتى أقيمت ببولندا وتوجت مصر فيها برصيد 4 ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضيتين.

يأتى ذلك فى إطار متابعة وزير الشباب والرياضة واهتمامه بنتائج البعثات والمنتخبات المصرية ومنافساتهم فى مختلف البطولات والأحداث

الجدير بالذكر أن وزارة العالم للخماسى الحديث للناشئين والتى أقيمت ببولندا وتوجت مصر فيها برصيد 4 ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضيتين.يأتى ذلك فى إطار متابعة وزير الشباب والرياضة واهتمامه بنتائج البعثات والمنتخبات المصرية ومنافساتهم فى مختلف البطولات والأحداث الرياضية وخاصة العالمية منها .الجدير بالذكر أن وزارة الرياضة تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الألعاب الفردية والجماعية ضمن خطة الوزارة مما سيكون له عظيم الأثر فى دعم الأبطال المصريين استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.



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