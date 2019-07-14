منتخب مصر لكرة الصالات يفوز بدورة جنوب أفريقيا الودية

نجح منتخب مصر لكرة الصالات، في الفوز بدورة جنوب أفريقيا الودية التي أقيمت بجنوب أفريقيا بمشاركة مصر وموزمبيق وزامبيا وجنوب أفريقيا.

وفاز منتخب مصر على جنوب أفريقيا بنتيجة 4/3 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ليتصدر المنتخب الدورة برصيد 7 نقاط، وجاءت جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وحلت موزمبيق ثالثًا بأربع نقاط، أما زامبيا فاحتلت المركز الأخير دون نقاط. أفريقيا.وفاز منتخب مصر على جنوب أفريقيا بنتيجة 4/3 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ليتصدر المنتخب الدورة برصيد 7 نقاط، وجاءت جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وحلت موزمبيق ثالثًا بأربع نقاط، أما زامبيا فاحتلت المركز الأخير دون نقاط.

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