رئيس الأولمبية الدولية يشيد بالحكم الدولي المصري أحمد رشدي

أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ بإزدهار نشاط الإتحاد الدولي للقوس والسهم تحت قيادة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الإتحاد الدولي للقوس والسهم الدكتور إيجور إيردنر.
كما أثنى على تقدم مستوى اللاعبين واللاعبات مما يحفز الجمهور على حضور نهائيات بطولات العالم والأولمبياد وأشاد أيضاً بالحكام الدوليين الذين أداروا نهائيات بطولتي العالم للقوس والسهم المؤهلين لدورتي الألعاب الأولمبية الصيفية ودورة الألعاب البارالمبية في طوكيو ٢٠٢٠ والذي كان أبرزهم الحكم الدولي المصري أحمد رشدي الذي أدار نهائيات بطولة العالم المؤهلة لأصحاب الهمم.
وأشادت به حكم عام البطولة السيدة كارلا كابريرا من الفليبين كأحد أفضل الحكام التي عملت معهم كما أدار نهائيات بطولة العالم للقوس والسهم والتي أقيمت في هولنداوالمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو ٢٠٢٠ وحظي رئشدى بإشادة من رئيس لجنة الحكام بالإتحاد الدولي للقوس والسهم وحكم عام البطولة سيرجيو فونت من كوبا والذي وصف أداء رشدي بالمتميز المتسم بالإلتزام والحزم مطالباً باقي الحكام الدوليين أن يحذوا حذوه وقد قام بإختيار رشدي لإدارة المباراة الإستثنائية كأفضل حكم بالبطولة تكريماً وتقديراً لمجهوداته خلال البطولة والتي تقام بين فريق مختلط من الدولة المضيفة لبطولة العالم الحالية وهي هولندا وفريق مختلط من الدولة التي ستستضيف بطولة العالم القادمة بعد عامين وهي الولايات المتحدة الأمريكية وأدار هذه المباراة ببراعة وإقتدار كأول حكم عربي أفريقي يدير نهائيات بطولتي العالم في عام واحد ويدير المباراة الإستثنائية في تاريخ بطولات العالم السابقة مما يحسب له ويؤهله ليكون خير ممثل وسفير للحكام العرب والأفارقة في المحافل الدولية والعالمية وهو مرشح بقوة أيضاً لإدارة وتحكيم بطولة القوس والسهم بدورة الألعاب البارالمبية والتي سوف تقام في طوكيو خلال شهري أغسطس وسبتمبر من عام ٢٠٢٠ ،حيث أدار نهائيات ثلاث بطولات عالم لأصحاب الهمم في إيطاليا عام ٢٠١١ وفي ألمانيا عام ٢٠١٥ ومؤخراً في هولندا عام ٢٠١٩.
يذكر أن أحمد رشدي الذي يشغل منصب الأمين العام والمدير التنفيذي للإتحاد المصري للقوس والسهم فاز مؤخراً أيضاً بعضوية مجلس العدالة والقيم حتى عام ٢٠٢١ بعد تحقيقه لأعلى نسبة تصويت عن باقي المنتخبين من أمريكا وكوريا الجنوبية والمكسيك وإستونيا في آخر إنتخابات على هذا المنصب حيث ستصبح المناصب بالتعيين بداية من كونجرس الإتحاد الدولي الذي سيعقد خلال عام ٢٠٢١.
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