وزير الرياضة يهنئ منتخب السلة للناشئين لتأهله لكأس العالم ببلغاريا

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة منتخب مصر للناشئين لكرة السلة بعد فوزه فى المباراة النهائية على غينيا بنتيجة71/67 وتأهله لكأس العالم فى بلغاريا 2020 بعد تأهله لنهائى بطولة أفريقيا بالرأس الأخضر لمواجهة مالى . كما قدم وزير الرياضة التهنئة لمنتخب التايكوندو بعد تتويجه بفضية الفرق فى دورة ألعاب الجامعات التى أقيمت فى الفترة من ٣ إلى ١٤ يوليو الجارى بنابولى بإيطاليا وبذلك ارتفع رصيد مصر فى البطولة إلى فضيتين بعد فوز سيف عيسى لاعب المنتخب الوطنى بالفضية فى منافسات وزن - 80 كجم . بفضية الفرق فى دورة ألعاب الجامعات التى أقيمت فى الفترة من ٣ إلى ١٤ يوليو الجارى بنابولى بإيطاليا وبذلك ارتفع رصيد مصر فى البطولة إلى فضيتين بعد فوز سيف عيسى لاعب المنتخب الوطنى بالفضية فى منافسات وزن - 80 كجم . وقد أشاد وزير الشباب والرياضة بهذا الإنجاز الكبير وبالمستوى الفنى المتميز الذى ظهر عليه الأبطال المصريين مشيرا إلى متابعته لنتائج البطولات بشكل مستمر . الجدير بالذكر أن وزارة الرياضة لا تدخر جهدًا فى مساندة اللاعبين وتقديم كافة أنواع الدعم لهم من أجل حصد العديد من الميداليات فى البطولات العالمية وتشريف مصر فى المحافل الدولية .

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