بالصورة.. أحمد علي يستغل الشرط الجزائي ويوقع لبيراميدز رسميًا

وقع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على عقود انضمامه رسميا إلى نادي بيراميدز وحصل على مقدم التعاقد دون علم ناديه مستغلا الشرط الجزائي المتواجد في عقده معالمقاولون.
وكان اللاعب تلقى أكثر من عرض الفترة الأخيرة ولكنه اتفق مع إدارة المقاولون على عدم الرحيل إلا بموافقة المقاولون وتعهد بعدم اللجوء للشرط الجزائي ورحب المقاولون بتعهد اللاعب مؤكدين حرصهم على مستقبل اللاعب قبل أن يفاجئ اللاعب ناديه ويسدد الشرط الجزائي دون إبلاغ مسئولي المقاولون حتى ولو على سبيل الالتزام الأدبي لسابق اتفاقه مع النادي.
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