المصري يفوز على الترام السكندري وديًا

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الترام السكندري بهدف للاشئ في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الفندق الذي يقيم به المصري معسكره المغلق ببرج العرب .
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بعد شوط متوسط المستوى أضاع خلاله مهاجمو المصري اكثر من فرصة خطرة للتسرع تارةً ولسوء الحظ تارةً أخرى.
وفي الشوط الثاني واصل المصري ضغطه المستمر وسط تراجع للاعبي الترام الذين حاولوا الخروج
مثل المصري في الشوط الأول أحمد مسعود لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، أحمد شوشة ، الناشئ أحمد لبيب ، عبد الناصر دي ماريا لخط الظهر ، ايزي ايميكا ، اسلام عطية كثنائي خط وسط مدافع ، فيما لعب الثلاثي حسن علي ، مفتاح طقطق ، شيخ موكورو كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمود وادي.
فيما تكون تشكيل المصري في الشوط الثاني من محمد شحاته لحراسة المرمى ، الناشئ محمد عبد الخالق ،أحمد شوشة ، أحمد لبيب ، عمر كمال لخط الظهر ، محمد جابر ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، أيمن ندا لخط الوسط ، أحمد جمعة ، أوستين أموتو لخط الهجوم.
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