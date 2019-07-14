منتحب الكوميتيه يتوج بذهبية بطولة أفريقيا للكاراتية

نجح منتخب مصر للكاراتيه " كوميتيه رجال " في الفوز بالميدالية الذهبية للفرق بعد تغلبة على منتخب الجزائر في بطولة أفريقيا للكاراتية المقامة في بوتسوانا خلال الفترة من 11 حتى 16 يوليوالجاري.
وبذلك تحصل مصر على لقب البطولة برصيد 23 ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهبية و 6 فضيات و 6 برونزيات.
كانت مصر قد حققت في اليوم الأول للبطولة ١٠ ميداليات بواقع ٤ ذهبيات و ٣ فضيات و ٣ برونزيات وفي اليوم الثاني ٩ ميداليات بواقع ٣ ذهبيات و ٣ فضيات و ٣ برونزيات قبل أن يحصد الفراعنة 4 ميداليات في اليوم الثالث ليرتفع الرصيد إلى 23 ميدالية.
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