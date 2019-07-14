زيدان ينصح نجله الأكبر بالانتقال إلى ناد برتغالي

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نصح المدير الفني لريال مدريد “زين الدين زيدان” نجله إنزو بالانتقال إلى أحد فريق فيتوريا جيوماريش البرتغالي لاكتساب المزيد من الخبرات الميدانية للعودة بمستوى أقوى إلى الدوري الإسباني في الأعوام القادمة.
إنزو زيدان الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، بدأ محادثات انتقاله إلى النادي الواقع في شمال البرتغال منذ عدة أسابيع، حسب ما أكدته صحيفة أبولا البرتغالية مطلع هذا الأسبوع.
وأعير إنزو زيدان لنادي رايو ماجادونا خلال الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية الإسباني (السيجوندا)، إلا أن مساهماته في 34 مباراة لم تساعد الفريق على تجنب الهبوط للدرجة الثالثة.
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وانتهى عقد إنزو زيدان مع نادي لوزان السويسري هذا الصيف، ما سيسمح له الانتقال لخامس ترتيب الدوري البرتغالي الموسم الماضي في صفقة مجانية.
ويلعب إنزو زيدان كلاعب وسط إرتكاز، وهذا صعب من مأموريته لمواصلة مسيرته مع ريال مدريد الذي يعج خط وسطه باللاعبين المتميزين أمثال لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو.
وقضى إنزو زيدان بعض الوقت في نادي آلافيس، بينما انضم شقيقه “لوكا” الذي يلعب كحارس مرمى إلى نادي راسينج سانتاندير على سبيل الإعارة من ريال مدريد قبل عدة أيام.
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