جمال الشريف يقاوم الضغط التونسي ويؤكد صحة قرار الحكم تيسيما

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أكد خبير التحكيم الشهير “جمال الشريف” عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، صحة القرار الذي اتخذه الحكم “باملاك تيسيما” بإلغاء ركلة جزاء لمنتخب تونس أمام منتخب السنغال في الشوط الإضافي الثاني من مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2019.

وتعرض جمال الشريف لضغط قوي وتأثير واضح من مقدم الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قنوات beIn sports “هشام الخلصي” لتبديل وجهة نظره بشأن إلغاء قرار احتسابه لركلة الجزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد “VAR” التي تسلم مهمتها الحكم المغربي “رضوان جيد”.

لكن جمال الشريف أظهر تمسكًا كبيرًا بوجهة نظره وتحليله لعدم أحقية تونس بركلة جزاء، وقال الشريف في مستهل حديثه “يد مدافع منتخب السنغال كانت في وضعية طبيعية، المسافة قريبة للغاية بينه وبين الكرة”.

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وأضاف “اليد كانت قريبة من جسد المدافع، ولم تتحرك نحو الكرة، والحكم كانت لديه زاوية رؤية جيدة لكنها ليست كاملة بالطبع”.

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وأوضح حديثه “الحكم اعتقد أن هناك حركة من اليد لهذا احتسب ركلة الجزاء، لكنه بعد إعادة اللقطة بتقنية الفار، وَجد أن المدافع السنغالي فوجيء بالكرة القادمة إليه في مسافة قريبة للغاية، وحاول اللاعب سحب يده الى الخلف من أجل تجنب لمس الكرة باليد، وهذا أظهر التحرك انه تحرك مُتعمد لكنه ليس كذلك”.

وانتقد عصام الشوالي رأي جمال الشريف، حين حصل على الكلمة من هشام الخلصي، حيث كان لا يزال في كابينة التعليق بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتهكم الشوالي على حديث جمال الشريف، قائلاً “هذه ركلة جزاء لا غبار عليها، ركلة الجزاء الأولى التي احتسبت ضد كوليبالي ربما لم تكن واضحة، لكن ركلة الجزاء الثانية أكثر وضوحًا، ولو بعد 5000 سنة يا كابتن جمال الشريف لا يمكن أن تقنعني أنها ليست ركلة جزاء”.

وفازت السنغال على تونس بعد التمديد بهدف دون رد سجله مدافع تونس بالخطأ في مرماه بعد خروج سيء من الحارس المعز حسن.

وتنتظر السنغال الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا في المباراة النهائية المقرر لها يوم 19 يوليو الجاري.