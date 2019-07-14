اونلاين | يلا Algeria شووت gool مشاهدة مباراة الجزائر VS نيجيريا اليوم الاحد 14-7-2019 نصف نهائي CAN 2019 بث مباشر الاسطورة الان

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كورة ستار متابعة البث المباشر لمباراة منتخب الجزائر بقيادة مدربه جمال بلماضي، ضد منافسه منتخب نيجيريا يوم الأحد 14 يوليو في الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية YALA SHOOOT PLUS، مباراة منتخب الجزائر ومنتخب نيجيريا KOORA ONLINE.

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يلا شوت حصري نجح منتخب الجزائر في تحقيق الفوز على منتخب كوت ديفوار عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، YALA KOORA وذلك بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة هدف لكل فريق في الدور الربع نهائي، KOORA LIVE بينما تأهل منتخب نيجيريا على حساب منتخب جنوب أفريقيا، بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي على ستاد القاهرة الدولي KOORA 2DAY.

يلا كورة ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا في مواجهة منتخب الجزائر KOORA ONLINE :-

حراسة المرمى : دانيال أكبيي.

خط الدفاع : أولا أينا - كينيت أوميرو - وليام تروست - شيدوزي أوازيم.

خط الوسط : ويلفريد نديدي - أوجينكارو إيتيبو - أحمد موسي - أليكس أيووبي - سامويل تشوكويز.

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خط الهجوم : أوديون إيجالو.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر :-

حراسة المرمى : رايس مبولحي.

خط الدفاع : رامي بن سبعيني - جمال بن العمري - عيسى ماندي - مهدي زفان.

خط الوسط : عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - يوسف بلايلي - سفيان فيجولي - رياض محرز.

خط الهجوم : بغداد بونجاح.

كول كورة مباراة منتخب الجزائر مع منتخب نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية COOL KORA، وستكون تلك المباراة على صفيح ساخن بعد رغبة للفريقين في الوصول لنهائي البطولة كورة جول مباراة منتخب الجزائر مع منتخب نيجيريا KOOORA GOAL، مباراة منتخب نيجيريا مع منتخب الجزائر YALLA LIVE، ويسعى أبناء جمال بلماضي لتحقيق الانتصار وكتابة التاريخ في كان 2019 كورة اتش دي مباراة منتخب الجزائر مع منتخب نيجيريا KORAHD.