اونلاين | رابط Algeria.. مشاهدة مباراة الجزائر ونيجريا بث مباشر yalla shoot يلا Algeria شووت مشاهدة مباراة الجزائر ضد نيجريا HD

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مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا يلا شوت الجديد بث مباشر اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر 2019، ويحرص موقع الخليج 365 الرياضي على تقدم خدمة كورة لايف مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا بث مباشر بدون تقطيع اليوم الاحد الموافق 14-7-2019.

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا والقنوات الناقلة المفتوحة:

تبدأ مباراة نيجيريا والجزائر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي وعلى شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية على قنوات بي إن سبورت ماكس المخصصة لنقل بطولة كأس الأمم الإفريقية، رابط كورة لايف مشاهدة مباراة الجزائر ضد نيجيريا اليوم ضمن أهم مباريات بطولة إفريقيا.

تشكيلة نيجريا المتوقعة اليوم أمام الجزائر:

حراسة المرمى: دانيل أكايبي

خط الدفاع: ويليام تيروست إيكونج، كينيث أوميريو، كولينز، أوازيم

خط الوسط: ويلفريد نيديدي، إيتيبو، صامويل شيكويزي، أليكس أيوبي.

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خط الهجوم: أحمد موسى، أودين إيجالو.

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام نيجريا اليوم:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: جمال الدين بلعمري، عيسى ماندي، يوسف عطال، رامي بن سبعيني

خط الوسط: عدلان قديورة، سفيان فيغولي، إسماعيل بن ناصر

خط الهجوم: رياض محرز، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح.

يلا شوت مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا بث مباشر كورة ستار اليوم:

صعد منتخب الجزائر لنصف نهائي بطولة إفريقيا بعد الفوز في ربع النهائي على منتخب ساحل العاج بركلات الجزاء، بينما كان نجح في الفوز على منتخب غينيا بثلاثية نظيفة في دور الـ16، أما منتخب نيجيريا صعد لنصف النهائي بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا 2-1 في الربع نهائي وبعد الفوز على الكاميرون 3-2 في دور الـ16، بث مباشر رابط يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الجزائر ضد نيجيريا لايف بدون تقطيع جودة عالية أتش دي0